Писатель из Севастополя опасается, что из-за Курска народ сойдет с ума

По мнению Платона Беседина, информационную ситуацию следует привести к общему знаменателю. Беседин приводит сравнение: «Одни говорят и пишут: враг отброшен из Курской области, враг убегает, враг потерпел неудачу, врага вытеснили к границе.
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