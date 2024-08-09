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Писатель из Севастополя опасается, что из-за Курска народ сойдет с ума

Писатель из Севастополя опасается, что из-за Курска народ сойдет с ума

По мнению Платона Беседина, информационную ситуацию следует привести к общему знаменателю. Беседин приводит сравнение: «Одни говорят и пишут: враг отброшен из Курской области, враг убегает, враг потерпел неудачу, врага вытеснили к границе.

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