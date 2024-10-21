Нос в моем кошельке, или почему людей так интересуют чужие деньги?

РА Ринат Ахметуллин Мне вообще глубоко насрать какой у кого кошелек и что в нем, нужно реально оценивать свои возможности и никому не завидовать.

ВБ Владимир Бурцев Но при этом должна соблюдаться справедливость- работаете одинаково, честно, а оплата разница. Как только коснется вас лично, так и по другому будете мыслить.