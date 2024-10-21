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Нос в моем кошельке, или почему людей так интересуют чужие деньги?

Нос в моем кошельке, или почему людей так интересуют чужие деньги?

Понятно, что есть определенная категория граждан уже родившихся с обостренным чувством зависти и неудавшейся жизнью - аха, машину купили, буржуи недобитые, всех вас повесить на березе.

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Комментарии
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РА
Ринат Ахметуллин
Мне вообще глубоко насрать какой у кого кошелек и что в нем, нужно реально оценивать свои возможности и никому не завидовать.
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14 час.
ВБ
Владимир Бурцев
Но при этом должна соблюдаться справедливость- работаете одинаково, честно, а оплата разница. Как только коснется вас лично, так и по другому будете мыслить.
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13 час.
К
Калина
Здравствуйте. Подскажите, я в свою ленту выставила разные темы. Ни одной реакции. Почему? Их не видят? Нужно что то особенное сделать, чтоб увидели?
Ответить
10 час.

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