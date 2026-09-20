18 добрых животных, чье сердце сделано из чистого золота

В каждом доме, где есть питомец, регулярно происходят маленькие конфузы. Усатые и хвостатые любимцы-спасатели способны не только навести суету, но и проявить собачью преданность или кошачью чуткость.
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