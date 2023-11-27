Аэропорт Жуковский временно закрыли для чистки взлетной полосы

В Московской области с 06:00 закрыли аэропорт Жуковский для чистки взлетной полосы. В этих условиях командиры самолетов, совершавших рейсы из Душанбе (Таджикистан) и Ош (Кыргызстан), выполнили посадку в Домодедове.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии