Аэропорт Жуковский временно закрыли для чистки взлетной полосы

В Московской области с 06:00 закрыли аэропорт Жуковский для чистки взлетной полосы. В этих условиях командиры самолетов, совершавших рейсы из Душанбе (Таджикистан) и Ош (Кыргызстан), выполнили посадку в Домодедове.