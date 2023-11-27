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Аэропорт Жуковский временно закрыли для чистки взлетной полосы

Аэропорт Жуковский временно закрыли для чистки взлетной полосы

В Московской области с 06:00 закрыли аэропорт Жуковский для чистки взлетной полосы. В этих условиях командиры самолетов, совершавших рейсы из Душанбе (Таджикистан) и Ош (Кыргызстан), выполнили посадку в Домодедове.

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