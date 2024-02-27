Журналист-расследователь с Украины Ткач сообщил о задержании на польской границе

Знаменитый журналист-расследователь с Украины Михаил Ткач, которого совместно с его оператором задержали сотрудники полиции Польши неподалеку от польско-белорусской границы, дал комментарии по поводу случившегося.
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