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Пронедра

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Пентагон выложил четвёртую часть рассекреченных файлов об НЛО

Пентагон выложил четвёртую часть рассекреченных файлов об НЛО

Вашингтон вновь приоткрыл завесу тайны вокруг неопознанных аномальных явлений. Пентагон опубликовал четвёртую часть архивных материалов об НЛО, однако даже после масштабного раскрытия документов американские власти не дали ответа на главный вопрос — что именно наблюдали военные и специалисты различных ведомств.

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