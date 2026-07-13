Книжный ретрит как новая роскошь

Интерес к книжным клубам и ретритам стремительно выходит за рамки литературной моды. Сегодня люди все чаще ищут не просто новую книгу, а возможность замедлиться, отвлечься от цифрового шума, найти единомышленников и стать частью сообщества.
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