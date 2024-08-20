Женщина подожгла машину соседа, мешавшего ей ремонтом в Красноярске

t.me/МВД 24 Женщина решила сжечь машину своего соседа, который мешал ей ремонтом, в Красноярске. Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, жительницу микрорайона Солнечный разозлил шум работ в его квартире.
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