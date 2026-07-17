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Полупустые залы в США и скромные гонорары: почему Тамара Гвердцители заговорила о возвращении в Россию

Полупустые залы в США и скромные гонорары: почему Тамара Гвердцители заговорила о возвращении в Россию

Певица Тамара Гвердцители, которая последние годы выступала исключительно на зарубежных площадках, неожиданно начала тепло отзываться о российских концертных залах, назвав их своими любимыми.

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