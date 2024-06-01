Автор романа «Последний день лета» Андрей Подшибякин рассказал об экранизации произведения. В интервью YouTube-каналу «Мужчина, вы куда?» он отметил, что права на экранизацию купили еще до публикации книги.
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