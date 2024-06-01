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Культуромания

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Автор романа «Последний день лета» Андрей Подшибякин рассказал об экранизации произведения

Автор романа «Последний день лета» Андрей Подшибякин рассказал об экранизации произведения

Автор романа «Последний день лета» Андрей Подшибякин рассказал об экранизации произведения. В интервью YouTube-каналу «Мужчина, вы куда?» он отметил, что права на экранизацию купили еще до публикации книги.

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