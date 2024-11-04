Урок финансовой грамотности провели для подростков в Лосино-Петровском

формате увлекательной игры ребята получили новые знания и применили их на практике. Члены партии «Единая Россия» провели игру, с помощью которой подростки узнали о финансовых инструментах, навыках управления деньгами и основах экономической независимости.
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