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Депутат Рады: экс-главком ВСУ Залужный мог участвовать в торговле оружием

Депутат Рады: экс-главком ВСУ Залужный мог участвовать в торговле оружием

www.globallookpress.com/IMAGO/Pool /Ukrainian Presidenti Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил о возможной причастности бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного к торговле оружием, которое поставляется странами Запада украинской стороне.

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