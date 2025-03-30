www.globallookpress.com/IMAGO/Pool /Ukrainian Presidenti Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил о возможной причастности бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного к торговле оружием, которое поставляется странами Запада украинской стороне.
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