Нетаньяху назвал условие для начала прекращения огня в Газе

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что прекращение огня в Газе не вступит в силу до того момента, пока палестинская радикальная группировка ХАМАС не предоставит список подлежащих освобождению заложников.
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