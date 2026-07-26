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Газета.ру

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Добриндт допустил, что наезд на людей в Берлине является исламистским терактом

Добриндт допустил, что наезд на людей в Берлине является исламистским терактом

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил, что совершенный вечером 25 июля наезд на группу людей в районе парка Тиргартен в центре Берлина, по всей видимости, является исламистским террористическим актом.

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