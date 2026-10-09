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Путин указал на важность русского языка как связующего звена стран СНГ

Путин указал на важность русского языка как связующего звена стран СНГ

РИА Новости/Гавриил Григоров Ситуация на Ближнем Востоке 9 октября обсуждается в Туркменистане, где проходят две важнейшие политические встречи.

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