В России предложили создать реестр юристов по банкротству граждан

Ассоциация «Право должника» направила в Госдуму, ФАС, Минюст России, Генпрокуратуру РФ и другие ведомства письмо с предложением создать «белый список» специалистов и компаний, сопровождающих процедуры банкротства граждан.
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