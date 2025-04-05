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Китай

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Россия объявила персонами нон грата трех молдавских дипломатов -- МИД России

Москва, 4 апреля /Синьхуа/ -- Россия заявила Молдове протест в связи с решением выслать трех российских дипломатов и, исходя из принципа взаимности, объявила персонами нон грата трех сотрудников посольства Молдовы в Москве.

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