В Генштабе высказались о новой волне мобилизации в России

В Генштабе ВС РФ заявили, что не планируют проводить новую мобилизацию. «В Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет», — заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Владимир Цимлянский.
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