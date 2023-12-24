Рособрнадзор: в России не планируют отказываться от ЕГЭ

Новая модель высшего образования в России, которая начнет работать в вузах с 2025 года, не предполагает внесения изменений в формат единого государственного экзамена (ЕГЭ) или отказа от него, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.