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Коррупционер из Архангельска задержан и отправлен под домашний арест

Коррупционер из Архангельска задержан и отправлен под домашний арест

Задержанный начальник отдела развития из Архангельского “Магнита” Алексей Бороухин отправлен под домашний арест.

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