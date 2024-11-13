Обязательно подорожают – эксперт считает рост цен на железнодорожные билеты неизбежным Евгения КомароваВопрос повышения тарифов на железнодорожные перевозки неизменно вызывает живые обсуждения, учитывая важность железнодорожного транспорта для России, как для пассажирских, так и для грузовых перевозок.
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