Обязательно подорожают – эксперт считает рост цен на железнодорожные билеты неизбежным Евгения КомароваВопрос повышения тарифов на железнодорожные перевозки неизменно вызывает живые обсуждения, учитывая важность железнодорожного транспорта для России, как для пассажирских, так и для грузовых перевозок.