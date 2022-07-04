Два микрорайона Краснодара на две недели останутся без горячей воды

Ремонт необходим для того, чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды во время отопительного сезона. Жители Восточно-Куликовского и Московского микрорайонов останутся без горячей воды на период с 5 по 19 июля.
Популярные статьи
- Ахмат – сила, казаки – сила, вместе – сила. Любо! Казаки и добровольцы Чечни водрузили флаг в Лисичанске
- Зеленский в бешенстве после отступления из Северодонецка и Лисичанска: приказ стрелять по Белгороду и Курску отдал он
- "Черное солнце" и "Вольфсангель": на Кубани арестовали приезжих за нацистские татуировки
Свежие комментарии