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Два микрорайона Краснодара на две недели останутся без горячей воды

Ремонт необходим для того, чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды во время отопительного сезона. Жители Восточно-Куликовского и Московского микрорайонов останутся без горячей воды на период с 5 по 19 июля.

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