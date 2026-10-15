Южная Африка: два активиста Африканского национального конгресса (АНК) были убиты и еще трое получили ранения в результате стрельбы из проезжавшего мимо автомобиля в Зоне 24 Умгабабы, провинция Квазулу-Натал, во второй половине дня.
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