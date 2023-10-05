Угроза жары в Японии. Рекордное число пострадавших

В Японии продолжается аномальная жара, которая угрожает здоровью и жизни населения. Согласно данным министерства по административным делам и коммуникациям, за последнюю неделю с 25 сентября по 1 октября в больницы страны были доставлены 763 человека с тепловыми ударами.
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