«Имеются реальные случаи»: связан ли эффект Манделы с психическими расстройствами

Термин «эффект Манделы» придумала исследовательница Фиона Брум в 2009 году, чтобы обозначить явление, когда человек или группа людей убеждены в реальности какого-то события или факта, которого не было на самом деле.
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