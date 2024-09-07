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Товарищеские матчи. США против Канады, Мексика сыграет с Новой Зеландией

Товарищеские матчи США – Канада Дата проведения 7 сентября, 23:00, «Чилдренс Мерси Парк» Онлайн матча   Мексика – Новая Зеландия Дата проведения 8 сентября, 04:00, «Роуз Боул» Онлайн матча ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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