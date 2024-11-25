СК РФ возобновил дело о высадке ребенка-инвалида из автобуса в Хабаровском крае

В Амурске Хабаровского края Следственный комитет России возобновил расследование уголовного дела по факту высадки ребёнка с инвалидностью и его отца из автобуса из-за технического сбоя в терминале оплаты.
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