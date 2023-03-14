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Гендиректор CCBLR Прозоров: отключение российских банков от SWIFT препятствует нормальной торговле с Европой

Гендиректор CCBLR Прозоров: отключение российских банков от SWIFT препятствует нормальной торговле с Европой

Генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России (CCBLR) Олег Прозоров сообщил РИА Новости, что отключение российских банков от системы SWIFT существенно влияет на торговлю России и Европы, замедляя процесс перевода платежей.

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