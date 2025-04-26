Аномальный холод, заморозки, температура ниже нормы: какая погода будет на выходных

Существенное понижение температуры ожидается в ближайшие дни по всей европейской части России. В ряде регионов Центрального, Южного, Северо-Западного, а также Приволжского федеральных округов прогнозируются заморозки, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова в субботу, 26 апреля 2025 года, "Интерфакс".