Мошенники похитили у алтайской пенсионерки 170 тысяч рублей от имени ее одноклассницы

Давняя "знакомая" сообщила, что женщина в честь праздника может получить от банка 4500 рублей Мошенники представились бывшей одноклассницей, чтобы добраться до банковского счета пенсионерки из Бийского района.
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