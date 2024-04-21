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Парламентская газета

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Депутат Фаррахов призвал развивать систему российских хосписов

Депутат Фаррахов призвал развивать систему российских хосписов

Необходимо подумать над единым федеральным проектом по развитию российских хосписов. Об этом «Парламентской газете» рассказал доктор медицинских наук, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов.

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