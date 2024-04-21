Депутат Фаррахов призвал развивать систему российских хосписов

Необходимо подумать над единым федеральным проектом по развитию российских хосписов. Об этом «Парламентской газете» рассказал доктор медицинских наук, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов.
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