САМУЮ "ГЛАВНУЮ ОПАСНОСТЬ" ДЛЯ РОССИИ НАШЛИ В СИБИРИ: ДИАСПОРЫ ЗАХВАТЫВАЮТ СТРАНУ, А СИЛОВИКИ ГРОМЯТ РУССКУЮ МОЛОДЁЖЬ

ВЛАДЛЕН ЧЕРТИНОВ Из Следственного комитета Красноярска пришла победная весть: по наводке ФСБ местное управление Следственного комитета по расследованию особо важных дел разгромило особо опасное экстремистское сообщество, состоявшее из 8 неонацистов от 16 до 19 лет.