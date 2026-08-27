Пятнадцатилетний срок принца Гарри: почему идея с учебой детей в Англии упирается в скандал

Слухи о том, что принц Гарри готов безвылазно просидеть в британской глубинке ближайшие 12–15 лет, упираются в сухую арифметику и школьный календарь.
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