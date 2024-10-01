Специалист Федорук: хранение газовых баллонов дома не запрещено

В России нет прямого запрета на хранение газовых баллонов в квартире. Об этом Pravda.Ru рассказал ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ Общероссийского движения "За права человека" Виктор Федорук, комментируя пожар в ЖК "Селигер Сити" в Москве из-за взрыва такого баллона.