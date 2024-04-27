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Царьград

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В Пермском крае мужчина утонул, катаясь на лодке

В Пермском крае мужчина утонул, катаясь на лодке

Тело погибшего было извлечено из воды и передано сотрудникам полиции.В Пермском крае в минувшую пятницу было найдено тело мужчины, пропавшего во время катания на лодке в пруду села Сива еще в прошлое воскресенье.

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