В Пермском крае мужчина утонул, катаясь на лодке

Тело погибшего было извлечено из воды и передано сотрудникам полиции.В Пермском крае в минувшую пятницу было найдено тело мужчины, пропавшего во время катания на лодке в пруду села Сива еще в прошлое воскресенье.
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