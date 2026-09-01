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Утвержден перечень территорий для совместного использования базовых станций LTE

Утвержден перечень территорий для совместного использования базовых станций LTE

Новая редакция закона "О связи" требует, чтобы в небольших населенных пунктах и вдоль федеральных трасс работающий там мобильный оператор предоставлял свою инфраструктуру другим операторам для оказания услуг связи их абонентам.

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