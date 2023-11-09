Неубиваемый

Моя мать еще в доисторические времена держала индо-уток, и их было довольно приличное количество. Осенью, когда топинамбур созревал, выкопанные клубни использовали как ценную пищевую добавку в корм для уток.
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