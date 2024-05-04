Глава СКР взял на контроль проверку по факту падения дерева на ребенка в Магнитогорске

В Магнитогорске следователи выясняют обстоятельства падения дерева на ребенка. Как сообщили РИА «Новый День» в представители Информационного центра Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о травмировании школьника в Магнитогорске.
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