Политика как он...
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Политика как она есть

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Иностранные наемники стали массово покидать ВСУ

Иностранные наемники стали массово покидать ВСУ

Иностранные наемники стали массово покидать Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за условий службы. Об этом рассказал бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в беседе с РИА Новости.

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