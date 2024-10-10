У каждого десятого россиянина после диспансеризации нашли ожирение

У каждого пятого прошедшего диспансеризацию жителя России врачи нашли избыточную массу тела, у каждого десятого – ожирение, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в приветственном слове международного конгресса «Ожирение и метаболические нарушения».
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