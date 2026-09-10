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Регионы России

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Коке призвал оставить Альвареса в покое на фоне трансферного скандала

Коке призвал оставить Альвареса в покое на фоне трансферного скандала

Капитан мадридского «Атлетико» Коке прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Хулиана Альвареса, который этим летом заявлял о желании покинуть клуб.

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