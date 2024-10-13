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Главе СБУ Василию Малюку грозит пожизненное лишение свободы за теракт на Крымском мосту

Главе СБУ Василию Малюку грозит пожизненное лишение свободы за теракт на Крымском мосту

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заочно обвинен российскими следователями в организации террористического акта на Крымском мосту, который произошел летом 2023 года, сообщили правозащитные органы агентству ТАСС.

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