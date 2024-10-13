Главе СБУ Василию Малюку грозит пожизненное лишение свободы за теракт на Крымском мосту

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заочно обвинен российскими следователями в организации террористического акта на Крымском мосту, который произошел летом 2023 года, сообщили правозащитные органы агентству ТАСС.
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