Человечность как стратегия бизнеса

Придать работе смысл, обеспечить благополучие сотрудников и возможность реализовать себя — все, что нужно компаниям, чтобы не испытывать нехватки кадров и повысить их эффективностьпредоставлено компанией «Лемана ПРО» Заместитель генерального директора «Лемана ПРО» по управлению персоналом Венера Ельчиначитайте на monocle.