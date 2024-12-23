Человечность как стратегия бизнеса

Придать работе смысл, обеспечить благополучие сотрудников и возможность реализовать себя — все, что нужно компаниям, чтобы не испытывать нехватки кадров и повысить их эффективностьпредоставлено компанией «Лемана ПРО» Заместитель генерального директора «Лемана ПРО» по управлению персоналом Венера Ельчиначитайте на monocle.
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