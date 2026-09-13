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В России начнут отслеживать цены на 24 вида продуктов с 2027 года

В России начнут отслеживать цены на 24 вида продуктов с 2027 года

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В России с 1 января 2027 года вводится государственное регулирование цен на отдельные виды продовольственных товаров.

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