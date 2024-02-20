Что любит идеальный фарш для сочных высоких котлет — добавлять ничего не нужно: 3 приема для любого рецепта. Идеальные — век живи, век учись

Чтобы котлеты были сочные, высокие и пышные, на второй день вкусные — не нужно особых ингредиентов, «добавок» к рецепту котлет: не нужно сухарей, сметаны, сливок, не нужно картошки, капусты, якобы делающих котлеты невероятно пышными.