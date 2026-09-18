Криминалист Игнатов раскрыл версии гибели семьи в Калининске

В Калининске Саратовской области семья погибла от отравления. Криминалист Михаил Игнатов предполагает, что причиной могли стать заражённые грибы, консервы или колбаса.
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