Елена Ксенофонтова призналась, почему мужчины не принимали ее сына Тимофея

Елена Ксенофонтова рассказала, что особые потребности сына Тимофея годами влияли на ее личную жизнь. По словам актрисы, ни один из ее мужчин так и не смог принять повзрослевшего ребенка, а отношения с Александром Рыжих обернулись многолетними судами за дочь и недвижимость.