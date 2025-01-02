НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Полина Кудерметова отыгралась у Касаткиной с 0:4 в решающем сете и дебютирует в топ-100

Полина Кудерметова отыгралась у Касаткиной с 0:4 в решающем сете и дебютирует в топ-100

Матч закончился со счетом 1:6, 6:2, 6:2. Во втором сете Кудерметова уступала 0:4, а затем 2:5. Кудерметова – 107-я ракетка мира.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх