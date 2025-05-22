Володин призвал коммунистов защитить Сталина и покаяться

Наталия В чем-то Володин прав. С конца 80-х, а может быть даже еще раньше, от коммунистической партии осталось только название. Появились квоты и очереди на прием в КПСС женщин, рабочих, интеллигенции, военнослужащих, крестьян... Членство в КПСС давало перспективу быстрого карьерного роста. Лезли самые хваткие и жадные. Даже активный комсомолец Ходарковский, и многие прочие такие же персонажи стояли в очереди на вступление в партию.

Николай Власов А кто сказал, что это вина Украины? Это только Западная Бендера во всем виновата. Очень жаль, что их не добили в 45-м.