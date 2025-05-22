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Володин призвал коммунистов защитить Сталина и покаяться

Володин призвал коммунистов защитить Сталина и покаяться

БлокнотРУ Спикера Госдумы вступился за "отца всех народов", чьи памятники были снесены при молчаливом попустительстве коммунистов, которые не защитили память "вождя".

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Комментарии
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Наталия
В чем-то Володин прав. С конца 80-х, а может быть даже еще раньше, от коммунистической партии осталось только название. Появились квоты и очереди  на прием  в КПСС женщин, рабочих, интеллигенции, военнослужащих, крестьян...  Членство в КПСС давало перспективу быстрого карьерного роста. Лезли самые хваткие  и жадные. Даже активный комсомолец Ходарковский, и многие прочие такие же персонажи  стояли в очереди на вступление в партию.
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6 час.
Николай Власов
А кто сказал, что это вина Украины? Это только Западная Бендера во всем виновата. Очень жаль, что их не добили в 45-м.
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6 час.
Игорь Василевский
&quot;Cпикер ехидно поинтересовался, зачем надо было проводить все эти переименования: разочаровались в роли Сталина, осудили его деятельность. Либо придерживайтесь это линии, либо покайтесь, потребовал парламентарий&quot;. А кто устроил репрессии по-поводу Сталина? Троцкист хрущев. И жестоко преследовались все, кто хранил память о нем. Вродебыэто и коммунисты (по-партийной принадлежности, а иных просто не было), а по сути - приспособленцы... А их было.... много... А чисток в партии не было... Потому и...
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5 час.
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