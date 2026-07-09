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Татьяна Куртукова опровергла слухи об искусственном романе ради популярности с Shaman

Татьяна Куртукова опровергла слухи об искусственном романе ради популярности с Shaman

Татьяна Куртукова отказалась от фиктивного романа ради пиара с женатым Shaman Исполнительница народных песен категорически отвергла идею продвижения своего творчества за счет фиктивных отношений и совместных музыкальных проектов.

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